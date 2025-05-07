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Глейхенгауз — об отпуске: уже отсчитываю дни, наступит 10 мая — и всем до свиданья

Глейхенгауз — об отпуске: уже отсчитываю дни, наступит 10 мая — и всем до свиданья
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, поделился своими планами на отпуск в межсезонье.

– Давай о планах на отпуск. Есть уже идеи?
– Не то что есть, уже всё забронировано. Уже каждый день отсчитываю. 10 мая – всем до свиданья.

– На ушко скажешь, куда летишь?
– На сказочное. На Бали, на Бали, — сказал Глейхенгауз в видео на платформе Okko.

Ранее Глейхенгауз сообщал, что до отъезда в отпуск собирается поставить несколько программ. Несколько дней назад он опубликовал видео с фигуристом Гуменником, в котором сообщил, что уже поставил ему короткую программу на будущий сезон.

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