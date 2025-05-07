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Елизавета Туктамышева примет участие в летних сборах Флорана Амодио в Турции

Елизавета Туктамышева примет участие в летних сборах Флорана Амодио в Турции
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Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева примет участие в летних сборах школы чемпиона Европы француза Флорана Амодио, которые пройдут в Стамбуле (Турция) с 7 по 26 июля.

«Официальное объявление о летнем лагере Amodio 2025 в Стамбуле на базе Icefull. Увидимся уже в этом июле. Ряды нашей команды пополнит новый всемирно известный фигурист. Встречаем чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву!» — написано в социальных сетях академии.

Фото: Личный архив академии Амодио

Напомним, Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году. Сейчас она катается в шоу, а также иногда помогает своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». В частности, в прошедшем сезоне-2024/2025 Елизавета работала с Глебом Лутфуллиным, которому удалось выиграть серебряную медаль чемпионата России.

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