Соловьёв — о паре с Авериной: не хотим, чтобы медийная составляющая была на первом месте

Фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал, как их с известной гимнасткой Диной Авериной семья справляется с высокой медийностью.

«Есть люди, которые очень стремятся к популярности, хотят, чтобы о них всегда говорили. У нас нет такого. Нам приятно, что мы можем кого‑то сделать счастливыми. Желания, чтобы медийная составляющая была на первом месте, нет. Мы не рвёмся на большое количество мероприятий. Мы обсуждали с Диной, что нам комфортнее посидеть дома, посмотреть кино и побыть наедине друг с другом», – приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».

35-летний Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде и бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 в танцах на льду. 26-летняя Аверина — 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призёр Олимпиады 2021 года в Токио.