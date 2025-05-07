Авербух — о 9 Мая: мы знакомим молодых людей с героинями, без которых не наступит завтра

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух принял участие в акции «Синий платочек», которую организует во «ВКонтакте» ко Дню Великой Победы. К Авербуху присоединятся главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, а также вратарь «ПСЖ» Матфей Сафонов. Герои акции расскажут о женщинах своей семьи, которые прошли войну.

«Синий платочек» действительно стал неофициальным символом женской отваги в военное время. Он говорит о великих женщинах, их преданности, силе, самоотверженности и безграничной любви. Моё поколение знает и любит знаменитую песню Клавдии Шульженко, ставшую народной, и как хорошо, что благодаря таким памятным акциям мы знакомим молодых людей со страницами нашей истории и с героинями, без которых не наступит завтра», — сказал Авербух.

Отметим, что бабушка Авербуха была военным медиком и врачом-травматологом. Во время войны она встретила своего будущего мужа, врача-хирурга, за которого вышла замуж всего через три дня после знакомства.