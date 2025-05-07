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Алина Загитова выложила пост по итогам своих выступлений в сезоне-2024/2025

Алина Загитова выложила пост по итогам своих выступлений в сезоне-2024/2025
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила пост по итогам своих выступлений в прошедшем сезоне-2024/2025. Спортсменка принимала участие в туре заслуженного тренера России Этери Тутберидзе по городам России и ближнего зарубежья.

«Завершился ещё один невероятный выступательный сезон. Ваши аплодисменты, ваша поддержка – это невероятная энергия, которая заряжает и помогает двигаться вперёд. Честно говоря, вы для меня больше, чем просто зрители – вы моя семья», — написала Загитова на личной странице в социальных сетях.

Загитова представляла всего один номер. Она выступала совместно с хореографом группы Даниилом Глейхенгаузом.

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