Алина Загитова выложила пост по итогам своих выступлений в сезоне-2024/2025

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила пост по итогам своих выступлений в прошедшем сезоне-2024/2025. Спортсменка принимала участие в туре заслуженного тренера России Этери Тутберидзе по городам России и ближнего зарубежья.

«Завершился ещё один невероятный выступательный сезон. Ваши аплодисменты, ваша поддержка – это невероятная энергия, которая заряжает и помогает двигаться вперёд. Честно говоря, вы для меня больше, чем просто зрители – вы моя семья», — написала Загитова на личной странице в социальных сетях.

Загитова представляла всего один номер. Она выступала совместно с хореографом группы Даниилом Глейхенгаузом.