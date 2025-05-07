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«Про неё не может быть неинтересно». Слуцкая — о провале фильма о Родниной в кинотеатрах

«Про неё не может быть неинтересно». Слуцкая — о провале фильма о Родниной в кинотеатрах
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Чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая высказалась о том, что фильм «Роднина», посвящённый советской фигуристке, трёхкратной олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Ирине Родниной, с треском провалился в кинотеатрах. Картина была выпущена в марте и за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 млн рублей при потраченных 425 млн рублей.

«Фильм не смотрела. Очень хочу посмотреть, но возможность пока ещё не предоставилась. Вообще, фильм про Роднину априори не может быть неинтересен. Он не может быть не востребован по причине того, что это человек-легенда. Имя Родниной знают все: и молодое поколение, и взрослое. Это жизненная история, которую попробуй повтори», — приводит слова Слуцкой Sport24.

Слуцкая — двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. С Олимпиады 2002 года она увезла серебро, а на Играх через четыре года завоевала бронзу.

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