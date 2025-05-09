Источник: Самсонов решил покинуть группу Тутберидзе

Российский фигурист Даниил Самсонов принял решение покинуть группу Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ».

Ранее Самсонов заявил, что рассчитывает поехать на Олимпийские игры 2030 года и собирается к ним целенаправленно готовиться.

Самсонов является бронзовым призёром Юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовым призёром Финала юниорского Гран-при 2019 года, чемпионом этапа Гран-при в Польше 2019 года, победителем Международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года, а также двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020).

Также на счету Самсонова три юниорских мировых рекорда в мужском одиночном катании.