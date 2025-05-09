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Фото: Камила Валиева посетила Парад Победы на Красной площади

Фото: Камила Валиева посетила Парад Победы на Красной площади
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Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева посетила Парад Победы на Красной площади, который состоялся сегодня, 9 мая, в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Фото: 13AGENCY

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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