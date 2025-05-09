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Анна Щербакова приняла участие во встрече между президентами России и Китая

Анна Щербакова приняла участие во встрече между президентами России и Китая
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Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира Анна Щербакова стала гостем церемонии приветствия в честь прибытия китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Россию 7 мая и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Церемония приветствия прошла в Кремле.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию», – написала Щербакова в соцсети Weibo.

Фото: Личный архив Щербаковой

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.

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