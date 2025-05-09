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Сегодня пройдёт совет ISU, где могут назвать состав российских фигуристов на ОИ-2026

Сегодня пройдёт совет ISU, где могут назвать состав российских фигуристов на ОИ-2026
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Сегодня, 9 мая, в онлайн-формате пройдёт очередной совет Международного союза конькобежцев (ISU). На нём могут назвать состав российских фигуристов, которые будут допущены до участия в Олимпийских играх в Милане, которые состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, в феврале этого года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила ISU заявку с именами фигуристов. В ней должны были быть написаны основные спортсмены (по одному в каждом виде), а также запасные. Все они обязаны будут пройти проверку на нейтральность, которую организовывает специальная рабочая группа.

После прохождения проверки одобренные кандидатуры смогут поехать на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине (Китай), который состоится с 17 по 21 сентября 2025 года. Если спортсмены в каждом виде попадут в топ-5, то они получат право участвовать на самих Играх в Милане.

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