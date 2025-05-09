В ISU отказались комментировать решение о нейтральных спортсменах до следующего совета

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отказались комментировать решение касательно российских спортсменов, которые пройдут проверку на нейтральность, как минимум до следующего совета организации.

«Следующее заседание Совета ISU запланировано на 12 мая 2025 года. ISU не будет комментировать ожидающиеся решения относительно индивидуальных нейтральных спортсменов. Любые такие решения будут опубликованы в соответствующее время», — приводит слова пресс-службы ISU «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что очередной совет Международного союза конькобежцев пройдёт именно сегодня, 9 мая, в онлайн-формате. Ожидалось, что на нём могут назвать состав российских фигуристов, которые будут допущены до участия в Олимпийских играх в Милане.