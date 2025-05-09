Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ISU отказались комментировать решение о нейтральных спортсменах до следующего совета

В ISU отказались комментировать решение о нейтральных спортсменах до следующего совета
Комментарии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отказались комментировать решение касательно российских спортсменов, которые пройдут проверку на нейтральность, как минимум до следующего совета организации.

«Следующее заседание Совета ISU запланировано на 12 мая 2025 года. ISU не будет комментировать ожидающиеся решения относительно индивидуальных нейтральных спортсменов. Любые такие решения будут опубликованы в соответствующее время», — приводит слова пресс-службы ISU «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что очередной совет Международного союза конькобежцев пройдёт именно сегодня, 9 мая, в онлайн-формате. Ожидалось, что на нём могут назвать состав российских фигуристов, которые будут допущены до участия в Олимпийских играх в Милане.

Материалы по теме
Сегодня пройдёт совет ISU, где могут назвать состав российских фигуристов на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android