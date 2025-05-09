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«Соревнований в России ей может быть недостаточно». Бестемьянова — о возвращении Валиевой

«Соревнований в России ей может быть недостаточно». Бестемьянова — о возвращении Валиевой
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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова высказалась о потенциальном возвращении к соревнованиям российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Всё будет зависеть от её дикого желания. Оно должно быть именно диким, потому что ей придётся преодолеть очень много трудностей. В первую очередь надеюсь, что наших спортсменов в полной мере вернут на международную арену. Соревнований только внутри России ей может быть недостаточно.

Увидим ли мы прежнюю Валиеву? Вряд ли она вернёт то количество ультра-си, которое у неё было. Это обусловлено взрослением, а не только пропуском определённого периода времени. Это нормальный процесс — с течением времени, с увеличением возраста все становятся на одну ступеньку», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

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