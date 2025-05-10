«Смотрят политическую обстановку». В Госдуме высказались о переносе решения совета ISU

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о том, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) отказались комментировать решение касательно российских спортсменов, которые пройдут проверку на нейтральность. Совет организации состоялся вчера, 9 мая. Но чиновники заявили, что планируют перенести публикацию решения как минимум до следующего совета.

«Они пока, так или иначе, первые из зимних федераций, кто приблизился к тому, чтобы допустить наших спортсменов. ISU из всех самые смелые. Может быть, было по каким‑то их убеждениям неправильно делать это 9 мая. Может, им просто в понедельник решать легче. Может, не вся информация собрана. Смотрят, наверное, политическую обстановку. Трамп с Путиным поговорил, может быть, это будет являться для них каким‑то сигналом», – приводит слова Журовой «Матч ТВ».