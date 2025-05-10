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«Помошница». Алина Загитова допустила очередную орфографическую ошибку

«Помошница». Алина Загитова допустила очередную орфографическую ошибку
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова допустила очередную орфографическую ошибку. Она опубликовала видео в социальных сетях, на котором показала, как кошка помогает ей готовиться к своему ледовому шоу — рок-мюзиклу на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне. Публикацию спортсменка подписала словом «помошница». Ошибка фигуристки быстро разлетелась в интернете.

Фото: Личный архив Загитовой

Ранее Загитова уже делала подобные ошибки. Одну из самых известных — «безызбежно» — Алина даже монетизировала, сделав соответствующий мерч.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.

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