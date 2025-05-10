«Ходим в школу и читаем книги». Губерниев пристыдил Загитову за орфографическую ошибку

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев публично пристыдил олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову за очередную орфографическую ошибку. Ранее фигуристка выложила видео, на котором показала, как кошка помогает ей готовиться к будущему ледовому шоу. Публикацию спортсменка подписала словом «помошница».

Губерниев репостнул на свою страницу пост одного из телеграм-каналов, где была подпись: «Алина Загитова и её помоШница. Надо фигуристке подарить орфографический словарь».

«Друзья, всем русский язык! Ходим в школу и читаем книги!» — подписал публикацию сам комментатор.

Ранее Загитова уже делала подобные ошибки. Одну из самых известных — «безызбежно» — Алина даже монетизировала, сделав соответствующий мерч.