Николай Угожаев показал кадры с Эльбруса, где проводит отпуск

Фигурист Николай Угожаев на личной странице в социальных сетях опубликовал красочные фотографии с Эльбруса, где проводит отпуск в это межсезонье. На одной из них спортсмен запечатлён с орлицей.

«Поездка на Эльбрус (и фотка с орлицей)», — подписал публикации Угожаев.

Фото доступны в телеграм-канале Николая Угожаева.

Нынешний сезон для Угожаева был первым на взрослом уровне. В начале сезона он одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина, обойдя Евгения Семененко и Владислава Дикиджи. Также Николай оказался лучшим на этапе Гран-при России в Красноярске и стал победителем чемпионата России по прыжкам. При этом успешно выступить на двух главных стартах года Угожаеву не удалось. На чемпионате России он занял 14-е место, на финале Гран-при России — седьмое.