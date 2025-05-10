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Николай Угожаев показал кадры с Эльбруса, где проводит отпуск

Николай Угожаев показал кадры с Эльбруса, где проводит отпуск
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Фигурист Николай Угожаев на личной странице в социальных сетях опубликовал красочные фотографии с Эльбруса, где проводит отпуск в это межсезонье. На одной из них спортсмен запечатлён с орлицей.

«Поездка на Эльбрус (и фотка с орлицей)», — подписал публикации Угожаев.

Фото доступны в телеграм-канале Николая Угожаева.

Нынешний сезон для Угожаева был первым на взрослом уровне. В начале сезона он одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина, обойдя Евгения Семененко и Владислава Дикиджи. Также Николай оказался лучшим на этапе Гран-при России в Красноярске и стал победителем чемпионата России по прыжкам. При этом успешно выступить на двух главных стартах года Угожаеву не удалось. На чемпионате России он занял 14-е место, на финале Гран-при России — седьмое.

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