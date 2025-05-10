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Косторная — о гендер-пати: этот день стал для нас одним из самых ярких событий в жизни

Косторная — о гендер-пати: этот день стал для нас одним из самых ярких событий в жизни
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Чемпионка Европы Алёна Косторная высказалась о гендер-пати, которое состоялось 3 мая по случаю раскрытия пола их с Георгием Куницей будущего ребёнка.

«Когда мы задумались о проведении гендер-пати, честно говоря, очень волновались. Нам хотелось, чтобы этот день был особенным, трогательным и запомнился навсегда. Тот самый важный момент (объявление пола) был для нас невероятно эмоциональным. Всё было организовано и спланировано до мелочей. Этот день стал одним из самых ярких и трогательных событий в нашей жизни», – написала Косторная на личной странице в соцсетях.

Косторная и Куница выступали в соревнованиях среди спортивных пар, но ранее объявили, что возьмут перерыв на два года. Недавно стало известно, что они ожидают появления на свет мальчика.

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