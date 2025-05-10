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Евгения Медведева опубликовала фотографию на фоне Пизанской башни

Евгения Медведева опубликовала фотографию на фоне Пизанской башни
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на личной странице в социальных сетях опубликовала фотографию на фоне падающей Пизанской башни. Ранее Евгения закончила принимать участие в шоу Тутберидзе и уехала на отдых. Свой отпуск спортсменка проводит в Италии.

Фото: Личный архив Медведевой

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

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