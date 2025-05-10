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«Слежу за Алиной Загитовой». Винер — о том, что ей особенно интересно в фигурном катании

«Слежу за Алиной Загитовой». Винер — о том, что ей особенно интересно в фигурном катании
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Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер ответила, смотрит ли она фигурное катание и кто её особенно интересует в данном виде спорта.

«Конечно, удаётся смотреть соревнования по фигурному катанию. Я безмерно уважаю Татьяну Тарасову, Этери Тутберидзе. Да и вообще слежу за всеми новинками. Слежу за Алиной Загитовой, всеми девочками и мальчиками, которые являются частью и гордостью нашей страны», — приводит слова Винер Sport24.

Напомним, в этом сезоне 76-летняя Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера национальной команды. Она занимала эту должность с 2001 года.

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