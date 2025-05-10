В августе пройдут закрытые прокаты фигуристов сборной России для оценки формы к ОИ

Во второй половине августа на базе в Новогорске пройдут закрытые контрольные прокаты для всех членов сборной России по фигурному катанию. Их основной целью является оценка физической готовности и программ спортсменов, имена которых находятся в списке на отборочный турнир к Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, в феврале этого года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила ISU заявку с именами фигуристов. В ней должны были быть указаны основные спортсмены (по одному в каждом виде), а также запасные. Все они обязаны будут пройти проверку на нейтральность, которую организовывает специальная рабочая группа.

После прохождения проверки одобренные фигуристы смогут поехать на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине (Китай), который состоится с 17 по 21 сентября 2025 года. Если спортсмены в каждом виде попадут в топ-5, то они получат право участвовать в самих Играх в Милане.