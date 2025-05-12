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Рудковская — о Гном Гномыче: на квартиру-то он на Патриках уже в 12 лет заработал, а вы?

Рудковская — о Гном Гномыче: на квартиру-то он на Патриках уже в 12 лет заработал, а вы?
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, ответила на критику относительно занятий фигурным катанием её сына Александра Плющенко (Гном Гномыча).

«Что касается психики сына и «оставить без выбора». На тонкий лёд вступаете с первым, а насчёт второго: Саша Плющенко искренне любит лёд и фигурное катание. Вырастет и выберет что-то другое? Слова не скажем.

Но у любого ребёнка с детства должна быть дисциплина, которая потом поможет ему в любой области. А ещё должно быть хобби. У него оно уже профессиональное и приносящее деньги! На квартиру-то он на Патриках уже в 12 лет заработал, а вы?» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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