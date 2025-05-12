Российский фигурист перейдёт в сборную Узбекистана — источник

Российский фигурист Иван Попов сменит спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Сообщается, что вопрос перехода Попова в новую сборную должен решиться на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), который пройдет во вторник, 13 мая. Отмечается, что в данном случае «всё должно решиться положительно».

Иван Попов тренируется у специалиста Инны Смирновой. В сезоне-2024/2025 дважды занял седьмое место на первом и третьем этапах Гран-при России. На чемпионате России был восьмым. В 2024 году на чемпионате России по прыжкам стал победителем в командном зачёте и серебряным призёром в личном зачёте.