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Участие россиян на соревнованиях не является основным вопросом для совета ISU 12 мая

Участие россиян на соревнованиях не является основным вопросом для совета ISU 12 мая
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Состав российских фигуристов и конькобежцев на Олимпийских играх — 2026 в Италии не будет основным вопросом заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) 12 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос состава для членов ISU на сегодняшнем заседании не является основным вопросом. Нет никаких гарантий, что он вообще будет поднят. Сейчас основное на повестке — организационные моменты, конституция организации», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, Федерация фигурного катания на коньках России, а также Союз конькобежцев России подали списки кандидатов на участие в отборочном турнире на Олимпиаду-2026. Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

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