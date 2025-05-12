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В РАНХиГС высказались о критике Губерниева в адрес Загитовой за орфографические ошибки

В РАНХиГС высказались о критике Губерниева в адрес Загитовой за орфографические ошибки
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Лидия Корнилова, одна из преподавателей олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), прокомментировала критику известного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева в адрес её студентки за орфографические ошибки.

«Критика образования Загитовой от Губерниева? Я вам уже рассказывала, как Алина получала и защищала диплом. Кроме того, внутренняя склока между представителями одного вида деятельности совершенно не должна меня касаться. А ещё хочу сказать, что раньше был высочайшего уровня журналист Егор Яковлев, который в том числе возглавлял «Московские новости», а потом и Первый канал. Так вот он писал «галерея» через три «л», а «корова» — через букву «а». Да, бывает, когда люди что-то не очень хорошо говорят или допускают орфографические ошибки. Желательно было бы, чтобы мир вокруг нас был совершенно идеален, но иногда получается не так. А есть люди, которые талантливы в одном, и они учатся быть не менее талантливыми в другом», — сказала Корнилова в интервью Sport24.

Примечательно, что одну из самых своих известных орфографических ошибок — «безызбежно» — Алина даже монетизировала, сделав соответствующий мерч.

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