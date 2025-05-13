В академии Татьяны Навки приступила к тренировкам первая спортивная пара

В центре олимпийской чемпионки Татьяны Навки появилась первая спортивная пара. Речь идёт о Еве Хмельковой и Владиславе Антонышеве, которые будут тренироваться в отделении «Наши Надежды», входящем в команду Навки, под руководством своего тренера Егора Чудина.

«Пока мы единственная пара в «Наших Надеждах», но всё только начинается. Сейчас мы тренируемся под руководством Егора Чудина. Всё очень нравится, условия просто идеальные. Уверен, что скоро нас будет больше», — приводит слова Антонышева ТАСС.

Ранее на арену Навки переехала группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской, где тренируются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Григорий Федотов и Софья Важнова.