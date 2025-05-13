Видео: Камила Валиева показала, как отрабатывает многооборотные прыжки на полу

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева показала, как отрабатывает многооборотные прыжки на полу. Соответствующее видео спортсменка опубликовала на личной странице в социальных сетях.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.