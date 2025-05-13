«Эти хмурые лица в этой глупой системе». Загитова прочитала рэп из своего шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прочитала стихотворение в жанре рэпа из рок-мюзикла на льду «Ассоль» — ледового шоу, премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.
«Давай не бойся, делай шаг навстречу,
Мир перевернётся, если хочет человек.
На тёмном небе мы руками разгоняем тучи,
Не слушай тех, кто говорит, что серым было лучше.
Эти хмурые лица в этой глупой системе,
Но всё случится, если ты просто поверишь.
Всё наяву, это не сон,
Пора выбрать цвет своих парусов», – сказала в видео Загитова.
22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.