«Эти хмурые лица в этой глупой системе». Загитова прочитала рэп из своего шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прочитала стихотворение в жанре рэпа из рок-мюзикла на льду «Ассоль» — ледового шоу, премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

«Давай не бойся, делай шаг навстречу,

Мир перевернётся, если хочет человек.

На тёмном небе мы руками разгоняем тучи,

Не слушай тех, кто говорит, что серым было лучше.

Эти хмурые лица в этой глупой системе,

Но всё случится, если ты просто поверишь.

Всё наяву, это не сон,

Пора выбрать цвет своих парусов», – сказала в видео Загитова.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.