«Это уже женщина. У неё всё было». Авербух — о первой встрече с Арзамасовой в её 15 лет

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказался о том, что впервые увидел свою будущую жену, известную актрису Елизавету Арзамасову, когда ей было 15 лет.

«У нас длинная история. Мы познакомились на проекте «Лёд и пламень», когда ей было 15 лет. Лиза пришла абсолютно юная, трепетная. Сказал: «А что мы будем делать с этим ребёнком?» Хотя она была очень настроена кататься. Мы попробовали в паре с Максимом Стависким, начали выбирать более деликатные темы. Лиза, конечно, блестяще себя проявила. Но нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда.

15 лет — это уже не ребёнок, это уже женщина, у неё всё было. Я абсолютно счастлив в браке. Вот в этом году у нас уже четыре года будет. Сыну — уже три с половиной. А кажется, что ещё вчера на нас вешали все ярлыки мира», — сказал Авербух в интервью Ксении Собчак.

О романтических отношениях Авербуха с Арзамасовой стало известно летом 2020 года. В декабре того же года они сыграли свадьбу. А в августе 2021-го у пары родился сын, которого назвали Львом. До брака с Арзамасовой Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачёвой.