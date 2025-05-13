«Огромная драма Тутберидзе». Авербух — о соперничестве Загитовой и Медведевой на ОИ-2018

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух ярко прокомментировал соперничество Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Олимпиаде 2018 года. Там Загитова, проводившая первый сезон по взрослым, стала олимпийской чемпионкой, а Медведева, выигравшая до этого все старты в двух сезонах подряд, заняла второе место.

«Они всегда шли вместе – это не то что Этери Георгиевна искусственно: а давай-ка я их посоревную. Задача тренера – чтобы его ученик стал олимпийским чемпионом. Точка. Я знаю, что у Этери Георгиевны очень чётко стояла история: я веду двух. Вы катайтесь, кто как откатается, тот и победит. В этом есть огромная драма Этери Георгиевны – она не могла скакать галопом на Олимпиаде, потому что она с одинаковым обожанием… Я на тот момент два года работал с Женей Медведевой, я видел, как Этери Георгиевна переживала», — сказал Авербух в интервью Собчак.

«Это эмоции. Ну как это? Это невозможно. Женя и Этери Георгиевна два года шли вдвоём. И конечно, когда вдруг, на третий сезон – какая пигалица тут! Прыгает и прыгает, голодная такая. И вот отсюда это желание попридержать. Но как можно придержать? Алине 15 лет. Кто возьмёт на себя решение по судьбе человека – 19 лет на следующей Олимпиаде, что будет? Да ни один человек», — добавил хореограф о словах Медведевой про «придержать в юниорах» Загитову.