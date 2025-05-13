«Мы в плане хайпа заинтересованы». Авербух — о том, почему Загитова стала ведущей «ЛП»

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух объяснил, почему несколько лет назад решил позвать олимпийскую чемпионку Алину Загитову на пост ведущей «Ледникового периода», несмотря на отсутствие опыта и частые оговорки. Напомним, в нынешнем сезоне роль Загитовой выполняет главная соперница, вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева.

«Во-первых, Алиночка прекрасная, подхватила нас. Мы в плане хайпа заинтересованы в человеке, которые ещё это не пробовал, и представить его в новом амплуа. Именно так пришла Алина. В этом был интерес: Алина ведёт, Женя катается, как они берут интервью, почему Алину поставили ведущей, а Женю кататься… В этом сезоне приняли решение, что Женя будет вести. Я спросил Алину: будешь кататься? Она сказала: нет. Вот где был бы хайп, если бы Алина каталась в паре. Точно не буду говорить, кто лучше», — сказал Авербух в интервью Собчак.

«Вообще, я считаю, что это очень мило, заставляет о себе говорить. Мы все-таки дублем пишем, поэтому оговорки убираем. Наша задача – выделиться, тем более у Алины это получается очень органично», — добавил хореограф про оговорки Загитовой.