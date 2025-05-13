«Без обид». Авербух — о том, что Рудковская может переманить Медведеву в свои шоу

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказался о возможных переходах спортсменов, которые катаются в его шоу, к другим продюсерам, в частности, к Яне Рудковской, которая занимается организацией шоу своего мужа, Евгения Плющенко.

«Когда я был монополистом, понимал, что рано или поздно будут возникать различные проекты, поэтому мы включали в контракты условия, при которых ребята выступают только в моих шоу. Или же выступают в других, но только с моего разрешения. Это создавало определённую эксклюзивность и узнаваемость. Знали, что приезжает Авербух, значит, у него приедут все. А у других будут другие. Когда появилось большое количество телевизионных и просто шоу, гала-шоу и т. д., началась огромная миграция всех и везде. Эксклюзивность, в общем-то, ушла.

Мне выгодно как продюсеру, чтобы Медведева была только у тебя. Мне выгодно, но это больше такая этическая история, так не получается. Если Медведевой завтра звонит Рудковская и предлагает ей в два раза больше? Это решение Жени. Скажу: «Без обид, понимаю, бизнес есть бизнес»? Ну да. Сейчас ты уже просто принимаешь всё как есть», — сказал Авербух в интервью Ксении Собчак.