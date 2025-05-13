Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Без обид». Авербух — о том, что Рудковская может переманить Медведеву в свои шоу

«Без обид». Авербух — о том, что Рудковская может переманить Медведеву в свои шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказался о возможных переходах спортсменов, которые катаются в его шоу, к другим продюсерам, в частности, к Яне Рудковской, которая занимается организацией шоу своего мужа, Евгения Плющенко.

«Когда я был монополистом, понимал, что рано или поздно будут возникать различные проекты, поэтому мы включали в контракты условия, при которых ребята выступают только в моих шоу. Или же выступают в других, но только с моего разрешения. Это создавало определённую эксклюзивность и узнаваемость. Знали, что приезжает Авербух, значит, у него приедут все. А у других будут другие. Когда появилось большое количество телевизионных и просто шоу, гала-шоу и т. д., началась огромная миграция всех и везде. Эксклюзивность, в общем-то, ушла.

Мне выгодно как продюсеру, чтобы Медведева была только у тебя. Мне выгодно, но это больше такая этическая история, так не получается. Если Медведевой завтра звонит Рудковская и предлагает ей в два раза больше? Это решение Жени. Скажу: «Без обид, понимаю, бизнес есть бизнес»? Ну да. Сейчас ты уже просто принимаешь всё как есть», — сказал Авербух в интервью Ксении Собчак.

Материалы по теме
«Мы в плане хайпа заинтересованы». Авербух — о том, почему Загитова стала ведущей «ЛП»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android