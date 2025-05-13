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ISU принял решение по заявкам российских спортсменов на нейтральный статус. Есть отказы

ISU принял решение по заявкам российских спортсменов на нейтральный статус. Есть отказы
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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение касательно российских спортсменов, которые прошли проверку на нейтральность. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники.

Сообщается, что не все российские спортсмены, включённые первыми номерами в заявку, получили положительный ответ. Два источника предполагают, что вопросы вызвала заявка в танцах на льду.

Напомним, в феврале этого года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила ISU заявку с именами фигуристов, которые планируют выступить на квалификационном турнире в Пекине к Олимпийским играм в Милане. В ней должны были быть указаны основные спортсмены (по одному в каждом виде), а также запасные. Все они обязаны были пройти проверку на нейтральность, которую организовывала специальная рабочая группа. Согласно документам ISU, если первый поданный номер не проходит проверку, то запасные автоматически не принимают участие в соревнованиях. Единственная возможная причина замены — травма.

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