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Александр Галлямов всё ещё не возобновил тренировки на льду после травмы ноги

Александр Галлямов всё ещё не возобновил тренировки на льду после травмы ноги
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Заслуженный тренер России Тамара Москвина сообщила, что её ученик, чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, всё ещё не возобновил тренировку на льду. Напомним, Галлямов повредил себе ногу во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате.

«Состояние улучшается, на льду ещё не начал тренироваться», — приводит слова Москвиной «РИА Новости».

Ходило несколько версий касательно травмы Александра. Изначально появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. При этом сам фигурист заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Впоследствии выяснилось, что Галлямов порезал палец о конёк партнёрши, а во время попытки сделать красивое фото травмировал и ногу. В итоге из-за травмы Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

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