Исполком ФФККР не одобрил переход Вероники Жилиной в сборную Азербайджана

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход российской фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана. Об этом сообщил глава ФФККР Антон Сихарулидзе.

«В этом году несколько переходов было одобрено. Это в основном маленькие дети, которые с родителями переехали на постоянное место жительства куда-либо. Никаких переходов крупных не могу отметить. Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она в настоящий момент ещё является членом национальной команды России. Мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы её ждём, она находится в великолепной форме, поэтому Веронике Жилиной я бы посоветовал начать выступать. У неё большие шансы, и она очень талантливая спортсменка», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Также сообщается, что никаких громких переходов сделано не было. Соответственно, Федерация отклонила заявки Карины Акоповой/Никиты Рахманинова и Ивана Попова, которые собирались сменить спортивное гражданство.

Напомним, Жилина тренируется под руководством Евгения Плющенко. Из-за травмы она пропустила соревнования в сезоне-2023/2024. В прошедшем сезоне она также не выступала, хотя восстановила многие прыжки, в том числе тройной аксель.