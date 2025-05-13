Стало известно, где пройдут контрольные прокаты и чемпионат России в сезоне-2025/2026

Стали известны города проведения контрольных прокатов и чемпионата России в будущем сезоне-2025/2026. Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

«Основные прокаты для национальной команды, как всегда, пройдут в сентябре. Город проведения — Санкт-Петербург. Хотим провести чемпионат России в Санкт-Петербурге. Календарный план будет повторять этот сезон. Турниров меньше не станет, все города сейчас называть не буду, но все турниры, которые были в прошлом году, состоятся и в следующем. Это этапы Гран-при России, чемпионат страны, Финал Гран-при России», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Отдельно глава ФФККР сообщил о проведении в конце лета контрольных прокатов для тех, кто отправится за олимпийской квотой в Пекин в сентябре.

«В середине августа хотим провести прокаты для тех ребят, которые поедут на олимпийский отбор в Пекин. Контрольные прокаты в августе — наверное, здесь, в Москве», — добавил он.