Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе — о ситуации с Розановым: мы слышали невнятную позицию мамы и девочки

Сихарулидзе — о ситуации с Розановым: мы слышали невнятную позицию мамы и девочки
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о ситуации вокруг Вероники Жилиной, которая обвинила своего бывшего тренера Сергея Розанова в домогательствах. Он объяснил, почему отказывается говорить об обвинениях в адрес специалиста.

«Я думаю, что нам даже не о чем говорить. Я слышал невнятную позицию мамы и точно такую же невнятную позицию девочки. Более того, речь идёт о каких-либо историях четырёхлетней или пятилетней давности. У меня есть только один большой вопрос. А куда смотрели родители, тренеры, школы четыре или пять лет назад, в чём вообще проблема и почему вдруг именно сегодня мы заговорили о ситуации именно с этой девочкой? Поэтому я не вижу вообще что-либо, что можно рассматривать. Сейчас говорить о чём-либо по истечении лет, особенно нам — федерации фигурного катания, — я думаю, просто неуместно», — приводит слова глава ФФКР ТАСС.

Ранее в исполкоме ФФККР рассказали, где пройдут контрольные прокаты и чемпионат России в будущем сезоне-2025/2026. Также в организации прокомментировали возможные смены спортивного гражданства фигуристов. В частности, было отказано в переходе в сборную Азербайджана Вероники Жилиной.

Материалы по теме
Стало известно, где пройдут контрольные прокаты и чемпионат России в сезоне-2025/2026
Исполком ФФККР не одобрил переход Вероники Жилиной в сборную Азербайджана
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android