Сихарулидзе — о ситуации с Розановым: мы слышали невнятную позицию мамы и девочки

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о ситуации вокруг Вероники Жилиной, которая обвинила своего бывшего тренера Сергея Розанова в домогательствах. Он объяснил, почему отказывается говорить об обвинениях в адрес специалиста.

«Я думаю, что нам даже не о чем говорить. Я слышал невнятную позицию мамы и точно такую же невнятную позицию девочки. Более того, речь идёт о каких-либо историях четырёхлетней или пятилетней давности. У меня есть только один большой вопрос. А куда смотрели родители, тренеры, школы четыре или пять лет назад, в чём вообще проблема и почему вдруг именно сегодня мы заговорили о ситуации именно с этой девочкой? Поэтому я не вижу вообще что-либо, что можно рассматривать. Сейчас говорить о чём-либо по истечении лет, особенно нам — федерации фигурного катания, — я думаю, просто неуместно», — приводит слова глава ФФКР ТАСС.

Ранее в исполкоме ФФККР рассказали, где пройдут контрольные прокаты и чемпионат России в будущем сезоне-2025/2026. Также в организации прокомментировали возможные смены спортивного гражданства фигуристов. В частности, было отказано в переходе в сборную Азербайджана Вероники Жилиной.