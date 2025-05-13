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ISU одобрил нейтральный статус российским фигуристам. Первые номера — Петросян и Гуменник

ISU одобрил нейтральный статус российским фигуристам. Первые номера — Петросян и Гуменник
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Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус четырём российским фигуристам. Согласно опубликованном на сайте организации документу, первыми номерами в женском и мужском одиночном катании заявлены Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Также нейтральный статус получили Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи, которые будут числиться запасными и смогут претендовать на участие в квалификационном турнире в случае травмы основных.

Отметим, что спортивным парам и танцевальным дуэтам нейтральный статус выдан не был. В документе ISU говорится, что список является окончательным.

Напомним, квалификационный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Если спортсмены попадут в топ-5 в своём виде, то получат именную квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.

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