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Тарасова отреагировала на решение ISU о недопуске танцоров и пар на квалификацию к ОИ

Тарасова отреагировала на решение ISU о недопуске танцоров и пар на квалификацию к ОИ
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU о недопуске танцоров и пар на квалификацию к Олимпийским играм — 2026.

«Почему не допустили танцевальные дуэты и спортивные пары до отбора на Олимпийские игры? Они вообще не допустят? Наверное, не допустили, потому что и в одном, и в другом виде пары могут выигрывать, а танцы могут быть в призёрах. Мы надеемся, что они не рассматривали их. Я не представляю себе, чтобы наши танцевальные пары не участвовали!» — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. Об этом сообщается в релизе организации.

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