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Российские фигуристы на Олимпиаде-2026: кого допустили, список

Российские фигуристы на Олимпиаде-2026: кого допустили, список
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Стал известен окончательный список российских фигуристов, которые примут участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026 года.

Женское одиночное катание:

  • Аделия Петросян (Москва, тренер — Этери Тутберидзе)
  • Алина Горбачёва (Москва, тренер — Софья Федченко)

Мужское одиночное катание:

  • Пётр Гуменник (Санкт-Петербург, тренер — Вероника Дайнеко)
  • Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, тренер — Олег Татауров)

Отметим, что Петросян и Гуменник заявлены первыми номерами. Горбачёва и Дикиджи будут числиться запасными и смогут претендовать на участие в квалификационном турнире в случае травмы основных.

Квалификационный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Если спортсмены попадут в топ-5 в своём виде, то получат именную квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.

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