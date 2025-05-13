Российские фигуристы на Олимпиаде-2026: кого допустили, список
Стал известен окончательный список российских фигуристов, которые примут участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026 года.
Женское одиночное катание:
- Аделия Петросян (Москва, тренер — Этери Тутберидзе)
- Алина Горбачёва (Москва, тренер — Софья Федченко)
Мужское одиночное катание:
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург, тренер — Вероника Дайнеко)
- Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, тренер — Олег Татауров)
Отметим, что Петросян и Гуменник заявлены первыми номерами. Горбачёва и Дикиджи будут числиться запасными и смогут претендовать на участие в квалификационном турнире в случае травмы основных.
Квалификационный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Если спортсмены попадут в топ-5 в своём виде, то получат именную квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.
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