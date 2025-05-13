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Кагановская/Некрасов и Бойкова/Козловский были заявлены запасными на ОИ-2026

Кагановская/Некрасов и Бойкова/Козловский были заявлены запасными на ОИ-2026
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Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были заявлены запасными на Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник. Отмечается, что указанные спортсмены до сих пор не получили информацию о своей заявке на нейтральный статус, несмотря на публикацию окончательных списков от Международного союза конькобежцев (ISU).

При этом их заявки не рассматривались, так как первые кандидаты — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Степанова/Иван Букин — не прошли проверку на нейтральность. При таком раскладе вторые номера также не могут принимать участие.

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