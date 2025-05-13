ФФККР сообщила, что апелляция по недопуску танцевальных дуэтов и спортивных пар невозможна

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала сообщение по поводу недопуска до отбора на Олимпийские игры — 2026 танцевальных дуэтов и спортивных пар.

«ФФККР получила официальное письмо, в котором говорится, что ISU допустил к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года только одиночников в женском и мужском катании, парное катание и танцы до отбора не допущены. Мы долго и упорно пытались выяснить причины, но они непонятны. И в ISU не обязаны нам это объяснять, как следует из релиза, опубликованного перед Новым годом.

Помимо всего прочего, сегодня было сказано, что апелляция невозможна. Итог — в отборе будут участвовать девушка и мужчина, первые номера — Аделия Петросян и Петр Гуменник», — написано в письме ФФКР.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду.