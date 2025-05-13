Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ФФККР сообщила, что апелляция по недопуску танцевальных дуэтов и спортивных пар невозможна

ФФККР сообщила, что апелляция по недопуску танцевальных дуэтов и спортивных пар невозможна
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала сообщение по поводу недопуска до отбора на Олимпийские игры — 2026 танцевальных дуэтов и спортивных пар.

«ФФККР получила официальное письмо, в котором говорится, что ISU допустил к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года только одиночников в женском и мужском катании, парное катание и танцы до отбора не допущены. Мы долго и упорно пытались выяснить причины, но они непонятны. И в ISU не обязаны нам это объяснять, как следует из релиза, опубликованного перед Новым годом.

Помимо всего прочего, сегодня было сказано, что апелляция невозможна. Итог — в отборе будут участвовать девушка и мужчина, первые номера — Аделия Петросян и Петр Гуменник», — написано в письме ФФКР.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду.

Материалы по теме
Российские фигуристы на Олимпиаде-2026: кого допустили, список
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android