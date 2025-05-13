Галлямов по-философски отреагировал на их с Мишиной недопуск к ОИ-2026

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, по-философски отреагировал на их с партнёршей недопуск к Олимпийским играм 2026 года.

«Работы на пять лет достаточно», — написал Галлямов в социальных сетях и закрепил это сообщение.

Ранее стало известно, что международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус ни одному из российских фигуристов, выступающих в спортивных парах и танцах на льду. Первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин. Из-за неодобрения их кандидатур танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, заявленные запасными в своих видах, даже не рассматривались.