Худайбердиева расплакалась из-за отказа парам и танцам в участии на ОИ-2026

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева расплакалась из-за отказа Международным союзом конькобежцев (ISU) в предоставлении нейтрального статуса всем российским фигуристам, выступающим в спортивных парах и танцах на льду.

Первыми были заявлены в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах — Александра Степанова/Иван Букин. Из-за неодобрения их кандидатур танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, заявленные запасными в своих видах, даже не рассматривались.

В апреле стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность попасть на Олимпийские игры.