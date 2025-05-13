Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен календарь внутрироссийских стартов на сезон-2025/2026

Стал известен календарь внутрироссийских стартов на будущий сезон-2025/2026. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Контрольные прокаты сборной России — 26-29 сентября (Санкт-Петербург)

Этапы Гран-при России:

Магнитогорск, «Звезды Магнитки» (24-27 октября) — все виды;

Красноярск, «Красноярье» (31 октября — 3 ноября) — все виды;

Казань, «Идель-2025» (7-10 ноября) — одиночное и парное катание;

Москва, «Золотой конек Москвы» (14-17 ноября) — одиночное катание и танцы на льду,

Омск, «Сердце Сибири» (21-24 ноября) — все виды.

Чемпионат России 2026 года — 17-22 декабря (Санкт-Петербург).

Финал Гран-при России — 4-9 марта (Челябинск).

Кубок Первого канала — 18-23 марта 2026 года.

«Русский вызов» — 27-29 марта 2026 года (Москва).