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Появился календарь юниорских внутрироссийских стартов на сезон-2025/2026

Появился календарь юниорских внутрироссийских стартов на сезон-2025/2026
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Стал известен календарь внутрироссийских стартов среди юниоров на будущий сезон-2025/2026. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Этапы Гран-при России:

  • Москва, 14-17 октября;
  • Магнитогорск, 22-24 октября;
  • Красноярск, 29-31 октября;
  • Казань, 5-7 ноября;
  • Москва, Мемориал А.Г.Горшкова, 11-14 ноября;
  • Омск, 19-21 ноября.

Отдельно сообщается, что юниоры на каждом этапе будут соревноваться во всех четырёх видах.

Кубок Первого канала среди юниоров — 5-7 декабря (Калуга).

Первенство России 2026 года — 4-8 февраля (Саранск).

Финал Гран-при России среди юниоров — 4-9 марта (Челябинск).

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Стал известен календарь внутрироссийских стартов на сезон-2025/2026
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