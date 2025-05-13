Появился календарь юниорских внутрироссийских стартов на сезон-2025/2026
Стал известен календарь внутрироссийских стартов среди юниоров на будущий сезон-2025/2026. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Этапы Гран-при России:
- Москва, 14-17 октября;
- Магнитогорск, 22-24 октября;
- Красноярск, 29-31 октября;
- Казань, 5-7 ноября;
- Москва, Мемориал А.Г.Горшкова, 11-14 ноября;
- Омск, 19-21 ноября.
Отдельно сообщается, что юниоры на каждом этапе будут соревноваться во всех четырёх видах.
Кубок Первого канала среди юниоров — 5-7 декабря (Калуга).
Первенство России 2026 года — 4-8 февраля (Саранск).
Финал Гран-при России среди юниоров — 4-9 марта (Челябинск).
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