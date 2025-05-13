Появился календарь юниорских внутрироссийских стартов на сезон-2025/2026

Стал известен календарь внутрироссийских стартов среди юниоров на будущий сезон-2025/2026. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Этапы Гран-при России:

Москва, 14-17 октября;

Магнитогорск, 22-24 октября;

Красноярск, 29-31 октября;

Казань, 5-7 ноября;

Москва, Мемориал А.Г.Горшкова, 11-14 ноября;

Омск, 19-21 ноября.

Отдельно сообщается, что юниоры на каждом этапе будут соревноваться во всех четырёх видах.

Кубок Первого канала среди юниоров — 5-7 декабря (Калуга).

Первенство России 2026 года — 4-8 февраля (Саранск).

Финал Гран-при России среди юниоров — 4-9 марта (Челябинск).