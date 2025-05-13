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«Наши эмоции — спокойствие». Москвина — о недопуске Мишиной и Галлямова на ОИ-2026

«Наши эмоции — спокойствие». Москвина — о недопуске Мишиной и Галлямова на ОИ-2026
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась эмоциями после недопуска спортивных пар к квалификационным соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Наши эмоции сейчас — спокойствие. Возможность такого решения ISU о недопуске без объяснения причин была уже заложена в коммюнике ISU об условиях допуска по одному участнику к Олимпийским играм. Мы обсуждали такой сценарий с Настей Мишиной и Сашей Галлямовым. Коммюнике ISU вышло, значит, мы продолжаем выполнять другой сценарий, не тратя время нашей жизни на бесплодные рассуждения, а планируем реальные дальнейшие действия», — сказала Москвина в интервью ТАСС.

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