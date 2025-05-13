С фигуристок из Южной Кореи сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Корейский союз фигурного катания (KSU) снял запрет на выступления с одиночниц Ли Ха Ин и Ю Ён, обвинённых в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на организацию.

Напомним, в мае 2024 года фигуристки употребляли алкоголь во время сборов национальной команды в Италии. Ли Ха Ин пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила к половой связи. Сама фигуристка опровергла обвинения, заявив, что находилась в отношениях с данным спортсменом. Ю Ён, предположительно, сделала эротические фотографии Ли Ха Ин и показала этому юному спортсмену. KSU приняла решение дисквалифицировать Ли Ха Ин на три года, а Ю Ён — на один год.

Фигуристки по отдельности подали иски в суд, чтобы приостановить отстранение. В ноябре прошлого года просьба Ли была удовлетворена, и это позволило ей вернуться на лёд. Она выступала на чемпионате четырёх континентов в феврале этого года и на чемпионате мира в марте. Позднее Корейский союз фигурного катания решил полностью восстановить в должности обеих спортсменок.

20-летняя Ли Ха Ин — серебряный призёр чемпионата мира 2023 года, победительница чемпионата четырёх континентов (2023) и вице-чемпионка командного первенства мира (2023). Её ровесница Ю Ён выиграла серебро чемпионата четырёх континентов 2020 года.