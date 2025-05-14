Российские фигуристы получили разрешение на выступление за Армению — источник

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) дал разрешение российским фигуристам Карине Акоповой и Никите Рахманину на переход в сборную Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«ФФККР разрешила Карине Акоповой и Никите Рахманину перейти в сборную Армении», — приводит слова источника ТАСС.

Карине Акоповой 21 год, а Никите Рахманину — 26 лет. Фигуристы выступают в парном катании. В 2021 году спортсмены стали серебряными призёрами одного из этапов Кубка России. Отметим, что пара пропустила все важные национальные турниры в течение двух последних сезонов.