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В ISU заявили, что Россия не сможет обжаловать недопуск к олимпийской квалификации

В ISU заявили, что Россия не сможет обжаловать недопуск к олимпийской квалификации
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Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему российские фигуристы не могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о непредоставлении нейтрального статуса некоторым спортсменам.

«Специальный путь, позволяющий ограниченному числу индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) участвовать в олимпийских квалификационных соревнованиях, является исключением. Без него спортсмены по-прежнему не имели бы права участвовать в соревнованиях ISU и Олимпийских играх по фигурному катанию. Таким образом, эти решения не являются дополнительными исключениями и поэтому не подлежат обжалованию», — приводит слова представителя ISU «РИА Новости Спорт».

Ранее нейтральный статус выдали всем указанным в заявке фигуристам в женском и мужском одиночном катании.

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