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Жулин: Степанова и Букин стараются не падать духом, верят в какое-то чудо

Жулин: Степанова и Букин стараются не падать духом, верят в какое-то чудо
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Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о недопуске танцевальной пары Александры Степановой и Ивана Букина к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026.

«Воспринял решение ISU о недопуске дуэтов с большим сожалением. Александра Степанова и Иван Букин стараются не падать духом, стараются верить всё равно в какое‑то чудо, а может быть, просто в то, что надо найти мотивацию и двигаться дальше. Будут ли пытаться подавать апелляцию? Нельзя, там это написано», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Нейтральный статус получили только представители одиночного катания — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

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